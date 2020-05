Terviseameti plaan: koroonakevad sügisel ei kordu 

Neljapäeval valitsusele tutvustatava tervishoiu valmisoleku plaani peamine eesmärk on koroonaviirusesse nakatunu võimalikult kiire tuvastamine, et vältida suure haiguspuhangu tekkimist Eestis."Eesmärk on ka see, et oleks võimalik jätkata haridusasutustes, kultuuriasutustes, kindlasti ka majandus-, ettevõtlussektoris normaalses mahus tööd, teades, et igal sellisel piirangul on selge mõju inimeste igapäevasele tegutsemisele, toimetulekule, samamoodi majandusele, ettevõtlusele," selgitas sotsiaalminister Tanel Kiik ERR-ile.