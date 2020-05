VÄSIMUS JA MURE KEHAKAALUGA? Asi võib olla sinu kilpnäärmes! 

Kilpnäärmehaigustel on seos pärilikkusega, seega peaksid arsti sõnul ennast kontrollima eelkõige need, kelle emal või isal on haigus avaldunud. „Kilpnääret võiks kontrollida last planeerides nii naised kui ka mehed, et hinnata rasestumise võimalikkust ja selle katkemise ohtu kilpnäärmeprobleemide tõttu. Muidugi ka kõik need, kes tunnevad liigset väsimust ja energiapuudust, kellel esineb järsk kaalulangus või -tõus ning teisi kilpnäärme ala- ja ületalitlusest tulenevaid sümptomeid.“