DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kui kaua võib unerohtu võtta, enne kui tekib sõltuvus? 

See on ametlik haigestumuse statistika. Sama statistika väidab, et süüfilisse haigestumist on sel aastal eelmisega võrreldes lausa 40% rohkem. Tänapäeval on muidugi süüfilis ühe antibiootikumisüstiga ravitav, ei midagi hullu, gonorröa on suurem probleem, sest gonokokk – tolle suguhaiguse tekitaja – on ümber maakera reisinud, igasuguste antibiootikumidega tutvunud ja mingi lihtsa antibiotsikuuriga teda ei ehmata.

Aga nüüd – mask pähe, et keegi ära ei tunneks, üks käik suguhaiguste arstile, süstid käes ja puhas poiss. See kõrvalepõige meditsiiniajalukku on mul siin toodud mitte asjata. Täna elame kõik tohutus koroonahirmus. Karjaimmuunsus kas tuleb või ei tule, aga karjapaanika on ülemaailmne.

Nüüd veel ähvardatakse teise lainega, mis tuleb nagu tsunami ja pühib kõik ellujäänud minema. Noh, üle lapiku maa serva, ma oletan. Muidugi tuleb – kuskil oktoobris, nagu kõik hooajalised viirusnakkused, eesotsas gripiga ja muud viirused riburada pidi järel, koroona koos nendega standardpaketis. Kunagi saab ka vaktsiin valmis, ja tuleb tal kasutegur nagu gripivaktsiinilgi, kuskil 20 %. Küll siis sügisel jälle kanname maske, hoiame üksteisest eemale ja peseme käsi piiritusega. Tuleb kasuks, kõigi viiruste vastu. Ja elu läheb edasi. Eks te võite mind sõimata, et olen koroonaskeptik ega usu maailmalõppu. No miks ma ei usu, iga inimese elu saab kord otsa ja maailm ükskord samuti, ainult miljoneid aastaid tuleb oodata, ei tea, kas teil kannatust jätkub.

Tõsi, tsunamikõrgused saavad olema praeguse pandeemia majanduslikud ja poliitilised tagajärjed, aga see pole enam minu teema, niipalju ainult, et oleme ilmasõjad, revolutsioonid ja rahareformid üle elanud, küll saame hakkama. Kliimatüdruk Gretast on muidugi kahju, alles hakkas karjääri tegema ja juba ajaloo prügikastis. Koroona ohver, reaalselt. Ei taibanud ta ümber orienteeruda ja hakata protestima koroona vastu. Või poolt. Või ma ei tea, mis vahet. Kahju. Ei tea, miks ma üldse siinkohal jälle koroona-teema üles võtsin.

Teate, tuli meelde – nelikümmend aastat tagasi, ka siis kirjutasin terviseteemalisi artiklikesi, Rahva Hääles ja Noorte Hääles, aga neid pidi alati alustama väikse sissejuhatusega – et Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei XX Kongressi otsuste valguses on nõukogude rahva tervise kaitsmine omandanud erilise tähenduse... Pärast seda võisid kirjutada mida iganes, kõik avaldati. Ausõna, isegi häbi ei olnud.

Aga räägime asjast, lugejatel on küsimusi: