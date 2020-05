Lääne-Tallinna keskhaigla tõstis nakkusohutust ja tohib taastada plaanilise ravi 

Terviseameti põhja regionaalosakonna menetlusgrupi juht Juta Varjase sõnul oli Lääne-Tallinna keskhaigla menetluse käigus koostööaldis ja tunnistas oma tegevuses puudujääke. „Terviseameti eesmärk oli tuvastada koostöös haiglaga operatiivselt süsteemsed puudujäägid nakkusohutuse tagamisel ja aidata need kiiresti kõrvaldada. Terviseameti põhipingutus haiglas oli suunatud plaanilise ravi nakkusohutule taastamisele. Nakkusohutu haiglakeskkonna loomisel on juhenditel ja nõudmistel väga oluline roll, kuid reeglitest kinnipidamine on iga haiglatöötaja jätkuv kohustus,“ ütles terviseameti põhja regionaalosakonna menetlusgrupi juht Juta Varjas.