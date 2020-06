DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas neerutsüst on ohtlik? 

Tavaliselt on neerutsüst ultraheliuuringul juhuslik leid. Võib olla küll ohtlik, aga siis seda kindlasti ka öeldakse ning soovitatakse vastavat ravi. Kui ei öeldud midagi, siis on ohutu. Igas suvalises kohas võib olla muhk või lohk, keha peal või keha sees. Neerus tavaliselt mingi ammu läbipõetud väikse põletiku tagajärjel. Nii et las olla, ega seda keegi näe ja ise ei tasu sellega kiidelda.