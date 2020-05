DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas kubemesongale aitab ainult operatsioon? 

Aga kui tahetakse sellest tüütusest lahti saada, no siis muidugi lõikus on ainus, mis aitab. Song on soolelingu väljasopistus naha alla sellises kohas, kus kõhuseina lihased nõrgad, operatsiooni käigus vastav nõrk koht tõmmatakse õmblustega koomale ja vahel pannakse sinna võrk tugevduseks, ongi asi lahendatud. Üsna kerge lõikus.