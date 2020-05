KARDETUD MENOPAUS: ühel kulgeb rahulikult, aga teisel vallandub tõeline hormoonide virvarr! 

Menopausi võrreldakse sageli teise puberteediajaga, kui kehas hakkavad jälle toimuma suured hormonaalsed muutused, millega ei ole lihtne kohaneda. „Tegemist on loomuliku etapiga iga naise elus, mis tähistab menstruatsioonide lõppemist ning millele eelnevad ja järgnevad üleminekuaastad ehk klimakteerium,“ rääkis Apotheka proviisor Anne Keero ja lisas, et munasarjad lõpetavad munarakkude tootmise, mis omakorda viib ebaregulaarse tsüklini ning päädib menstruatsioonide lakkamisega.

Peamised sümptomid

Me kõik oleme erilised, kas siis ühel või teisel moel, seega iga naine kogeb üleminekuaega ja menopausi erinevalt. „Sümptomite algust ja lõppu ei ole võimalik prognoosida, kogu protsess on väga individuaalne, osade naiste jaoks möödub see aeg suuremate kaebusteta, samas teiste jaoks vallandub tõeline hormoonide virvarr,“ nentis Keero.

„Enamlevinum kaebus on kuumahood, mis on tingitud östrogeenide puudusest, sellele järgnevad suurem higistamine, unetus, väsimus, peavalu, meeleolumuutused, kehakaalu tõus, juuste hõrenemine kuni alopeetsiani, tupekuivus ja ebamugavustunne (sügelus, kirvendus) tupes,“ lausus Keero. Proviisori sõnul ei kesta nimetatud sümptomid igavesti, kuid kahjuks on see spekter väga lai, osadel naistel esineb vaegusi ühe kuu vältel, teistel aga võivad samad probleemid kimbutada aastaid.

Milliseks menopausiaeg täpsemalt kujuneb, sõltub paljuski pärilikest faktoritest ja ka elustiilist. „Õppige oma keha tundma ja seejärel langetage mõistlikke otsuseid, näiteks kuumahoogude ja öise higistamise vältimiseks loobuge õhtuti ergutavatest toitudest, kohvist, teest, alkoholist ja šokolaadist,“ soovitas Keero. Väsimuse korral tuleks suhkrurikkad toidud asendada värskete puuviljadega.

Vaevuste vähendamine