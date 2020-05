Kuressaare haiglas pole enam ainsatki koroonapatsienti: „Pidime saama hakkama ja me saimegi!“ 

"Kuresaare Haigla pani täna ootele viimase koroonaosakonna. See tähendab, et COVID-2 osakonnas pole enam patsiente, küll aga on osakond valmisolekus, kui neid peaks jälle tulema. Koroonaviiruse laastav laine käis üle, tegi natuke tuult ja tormi, kuid viimaks oli Kuressaare Haigla mees-ja naiskond see, kes COVID-19'le viimase löögi andis," seisab raviasutuse sotsiaalmeediapostituses, millele on alla kirjutanud haigla juhatusse kuuluvad Edward Laane ja Märt Kõlli.

Nad lisavad: "Me saimegi hakkama, kõik, üheskoos. Loodame läbielatud kriisi mitte kunagi enam kogeda. Kuid nüüd teame, et kui seda peaks vaja olema - me oleme selleks valmis ja tuleme toime!"

"Koroonakriis tegi meie haigla tugevamaks ja liitis meid kogukonnaga. Piiritu tänu tervele haiglakollektiivile. Müts maha teie ees. Nagu ütles ka Eesti vabariigi president ja paljud enne teda - te olete tõepoolest kangelased," seisab postituses.