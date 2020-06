HEA NÕU | Kaitsvad tilgad pane silma juba õhtul 

Päeval tööd tehes läheb silmatilkade panek aga kergesti meelest. Mitte et selle võikski tegemata jätta, aga paremini püsib see vajadus meeles õhtuti.

Appi tuleb pisarageel. Kui nägu on õhtul meigist puhastatud ja öökreem peale kantud, siis tuleb geel silma tilgutada. Koostis on viskoossem kui tavalistel tilkadel, nii et vilumuse kasvades ei voola silmanurgast midagi välja. 15 minuti pärast võib magama minna. Geel jääb silma pinnale ja aitab järgmisel päeval niiskust säilitada.