Hea nõu Arst vastab: miks nahk muutub vananedes kuivemaks? Liisi Seil, ajakiri Tiiu , täna, 07:05

Foto: Pixabay

"Olen 50aastane ja märkan, et mu nahk muutub kuivemaks. Paraku ei ole ma eriti usin kreemitaja, nii et unustan seda järjepidevalt teha. Sain teada, et minust viis aastat vanem sõbranna kreemitab ennast pärast iga duši all käimist, vähemalt käsi ja jalgu. Kas nii tihe kreemitamine on õige? Või langeb niimoodi keha enda rasutootmine? Kui sageli oleks õige 50. eluaastates enda keha kreemitada?" küsitakse Tiiu toimetuselt.