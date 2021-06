ÄRA SEDA USU: viis valeuskumust kardiotreeningu kohta 

• Kardiotreening on ainus ja parim viis kiiresti kaalust alla võtta. Kardiotreening kulutab tõepoolest kaloreid, kuid rasva kõrval põletab see ka lihasmassi. Sestap tuleks püsiva muutuse sooviga lisaks kardiotreeningule teha ka jõutrenni. See soodustab lihasmassi kasvu, mis omakorda kiirendab ainevahetust ja aitab põletada rohkem rasva ka treeningute vaheajal.

• Kui sul pole võimalik treenida tund aega, pole kardiotreeningul mõtet. Kui on soov kaloreid põletada, on kasu igasugusest liigutamisest – selleks ei ole oluline ilmtingimata tund aega treenida. Küll aga peaks jälgima, kui efektiivselt sa kaloreid põletad. Näiteks HIIT ehk kõrge intensiivsusega intervalltreening kiirendab ainevahetust ning aitab põletada rasva veel kuni 38 tunni jooksul pärast trenni. Kui eelistad lihtsat kardiotrenni, siis ei ole ka põhjust muretseda: Ameerika südameühingu andmetel võrdub kolm 20-minutilist kõrge intensiivsusega kardiotrenni viie 30-minutilise mõõduka trenniga. Ka vaid kümme minutit kõrge intensiivsusega treeningut on kasulik.

• Tühja kõhuga kardiotreening põletab kõige rohkem rasva. Võib ju arvata, et kui organismis pole vabalt saada toidust saadud kaloreid, mida treeningu ajal energiaks kulutada, võtab ta kasutusele rasvavarud, kuid uuringute andmeil ei vasta see tõele. ühed uuringud kinnitavad, et rasvapõletus ei sõltu sellest, kas oled enne treeningut söönud või mitte ning teised, et trennieelse söögikorra vahelejätmine põhjustab hoopis lihaskadu. Sestap võta enne kardiotreeningut kasvõi midagi pisikest, sest täiesti tühjaga kõhuga ei tasu treenida.

• Rasva põletamiseks tuleb püsida rasvapõletustsoonis. Kui treenid madalama intensiivsusega ehk pulsisagedusel, mida nimetatakse rasvapõletustsooniks, põletad sa tõesti valdavalt rasvu. Kuid kokkuvõtteks on oluline pigem see, kui palju kaloreid sa kokku põletad. Joostes põletad 30 minutiga umbes 500 kalorit ehk 125 kalorit rasvade arvelt, kõndides aga sama ajaga umbes 250 kalorit ehk 100 kalorit rasvade arvelt. Ehk siis: suurema intensiivsusega treenides on võimalik rohkem rasva põletada.