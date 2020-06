Keha Raske tõvega mees: „Algul kardad, et sured, aga hiljem kardad, et ei suregi!“ Liisi Seil, ajakiri Tiiu , täna, 07:27 Jaga: M

Heinar jagab oma kogemusi meelsasti saatusekaaslastega. Ta ütleb et õnneks on sel haigusel omadus muutuda aja jooksul kergemaks. Foto: Robin Roots

Tallinlane Heinar Kudevita (80) on nelikümmend aastat elanud koos tõvega, millel on peen prantsusepärane nimi – Ménière’i haigus. Kogemuse võtab ta kokku lausega: „Algul kardad, et sured, aga hiljem kardad, et ei suregi!“