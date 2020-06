Terviseamet: ööpäevaga lisandus 8 positiivset koroonatesti, haiglaravil 14 inimest

Eestis on kokku tehtud enam kui 87 000 esmast testi, nendest 1890 ehk 2,2 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Esimene SARS-CoV-2 test tehti Eestis 5. veebruaril, kokku on testitud 6,6 protsenti Eesti elanikest. Suurem positiivsete osakaal on olnud Saaremaal (12,5%), Võrumaal (3,3%) ja Pärnumaal (2,6%).