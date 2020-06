SUITSUVABA TULEVIK? Terviseekspert: tubakatööstus võitleb varjatult uue põlvkonna pärast   

Globaalne tubakatööstus on silmitsi oma põhitoote, sigarettide, väheneva kasutajaskonnaga. Sigarettide suitsetamisest on saanud aina enam väljatõrjutud ebapopulaarne tegevus. Just kaotatud kliendid, mitte mure inimeste tervise pärast on viinud tööstused otsima innovaatilisi lähenemisi tootearenduses ja mainekujunduses.

Samal teemal Uudised TUBAKATÖÖSTUS SIHIB NOORI JA NAISI: suitsetama ahvatlevad magusad maitsed ja e-sigaretid Haigusi ja surma külvanud äritegevus ja pikaaegne kahjude eitamine on viimastel kümnenditel selle tööstusharu mainet kõvasti räsinud. Maine parandamiseks jutustatakse lugu suitsuvabast tulevikust, kuid samal ajal hoitakse kliendibaasi jätkuvalt nikotiinsõltuvuses ja teenitakse kasumit.

Illusioon tervislikumatest alternatiividest julgustab tarvitama

Rääkima on hakatud sigarettide põlemisprotsessist kui suurimast kahjutekitajast oma toodetes. Mitte ainult põlemisjäägid pole sissehingamisel ohtlikud, sigarettidesse lisatakse veel mitmeid mürgiseid keemilisi ühendeid, mis kanduvad kopsudesse ja vereringesse ka läbi kuumutamisel tekkiva aerosooli. Nikotiinist jäetakse mulje kui süütust ainest, mis on lausa kasulik organismile. See ei ole tõsi! Lisaks sõltuvuse tekitamisele on nikotiinil negatiivsed mõjud südame-veresoonkonnale ning see pärsib rakkude loomulikku võimekust võidelda pahaloomuliste kasvajate vastu. Inimese keha ei vaja normaalseks toimimiseks nikotiini, kuid seda vajab tubakatööstus oma kasumi teenimiseks.

Ka uute toodete mõjude hindamisel kiputakse kordama vana mustrit minevikust, mil püüti eitada seoseid kopsuvähi ja suitsetamise vahel. Alatu on veenda tarbijaid, et tooted on peaaegu ohutud, kui sellekohased epidemioloogilised ülevaated puuduvad. Kuna erinevate haiguste väljakujunemiseks kulub 10–30 aastat, on tänaste tubakatarvitajate terviseandmed tulevikus epidemioloogidele uurimisallikaks. Seni tuleks inimesi pigem hoiatada kui julgustada.

Tubakatööstus vajab noori, et olla kestlik

Põhjus on lihtne, sest ligi pooled tubakatarvitajad surevad suitsetamisest tingitud haigustesse ja osa vabaneb sõltuvusest ning loobub tarvitamisest. Järelikult on tubakatööstus silmitsi probleemiga, kust leida uusi tarvitajaid? Paraku on just noorukid see sihtgrupp, kes vanusest tulenevalt on valmis võtma riske ja ignoreerima tagajärgi.