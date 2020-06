Hea sõnaga saab ellu tuua olulise muutuse 

See tahtele allumatu reaktsioon muutub aga probleemiks, kui aju hakkab ümber häälestama häid nõuandeid, mis talle tegelikult kasu tooksid. „Kui öelda suitsetajale, et see on halb harjumus, siis temale on see sõnum, et ta teeb midagi valesti,“ rääkis kommunikatsioonidoktor Yoona Kang veebiväljaandele Inverse. „Et aga inimene tahab end hästi tunda, siis elimineerib aju selle ebameeldiva sõnumi. Aju kaitsevõime on tõepoolest suur takistus enesearengu teel.“