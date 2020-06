Keha ÄRA RIKU ELUTÄHTSAT ORGANIT! Tee nii ja maks ütleb sulle aitäh! Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 05:00 Jaga: M

GALERII

Maksale ei meeldi alkoholiga liialdamine ja rasvane toit. Foto: Vida Press

Maks on organ, millele sa ilmselt ülearu palju ei mõtle, kuid see on su kehas väga oluline. Ükskõik mida sa sööd või jood, läbib maksa – ka ravimid. Seega hoia maksa hästi, et see saaks oma tööd korralikult teha!