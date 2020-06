Tartu ülikooli uuring: piirangute leevendamine on olnud õigustatud 

Seireuuringu kolmas laine viidi läbi 22.–31. maini, et hinnata, kas kaubanduskeskustele ja teistele avalikele asutustele seatud liikumispiirangute leevendamisel on olnud mõju viiruse levikule.

Uuringu käigus küsitleti 3329 täisealist Eesti elanikku ning testiti neist juhuvalimi alusel 1908 inimest. Testimisel tuvastati kaks koroonaviiruse suhtes positiivset, kellest üks oli haiguse läbi põdenud ega polnud enam nakkusohtlik. Uuringu peamine järeldus on, et laialdast nakkust ühiskonnas ei esine.

„Tartu Ülikooli teadlaste tänuväärne töö nakkuse leviku uurimisel annab valitsusele kindluse, et piirangute senine leevendamine eritingimusi järgides on olnud õigustatud. Viiruse levik on Eestis kontrolli all ja me jätkame tavaellu naasmise ning piirangute leevendamisega ja uueks võimalikuks haiguspuhanguks valmistumisega,“ lausus peaminister Jüri Ratas.