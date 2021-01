PINGUTAD HIRMSASTI, AGA UNI EI TULE IKKA? Proovi hoopis nippe, mida soovitavad unespetsialistid! 

Kõigepealt võta omaks, et sul on komme hakata kergesti muretsema igasuguste asjade pärast. Lõpeta võitlus muretsemise vastu! Loo endale muretsemise hetked: see on eriti tähtis siis, kui sul on tavaks hakata analüüsima õhtul voodis igasuguseId asju, mis on olnud ja mis kõik võib tulla. Voodis on oluline panna punkt päevastele tegemistele ja tulevikuplaanidele. Kui suudad voodis peatada häirivad mõtted, tuleb uni kiiremini.

Foto: Pixabay

Meetodi mõte on panna sind tundma, et kõik asjad on kontrolli all. Võid ise otsustada, mida sa oma märkmetega teed. Võid need hävitada, kui kardad, et keegi näeb neid. Võid need põletada –see oleks justkui märk, et sa ei lase paberil olevatel asjadel enam ennast häirida ja ahistada. Võid märkmeid kõva häälega lugeda või rääkida neist mõnele lähedasele, et õpiksid neid kas või huumoriga võtma.