SUVI TOOB TRAUMAD. Ortopeed õpetab, kuidas ennast aidata ja millal vajad kiirabi 

Ida-Tallinna Keskhaigla ortopeed-juhtivarst Dmitri Kulak ütleb, et näiteks jäseme trauma korral, kui inimene näeb, et jäsemel on deformatsioon, kuid ta saab liikuda, on soovitatav teha esimesel võimalusel vigasaanud kohale ise lahas.

Teiseks pange vigastatud kohale külma peale, kuid naha ja külma vahele tuleb panna riie, et ei tekiks külmakahjustust. „Turse tekib rõhkude erinevusest ja survetunne tekitab ka valutunnet, mida külm leevendab. Turse vähendamiseks peaks viga saanud koha ülespoole tõstma.“

Kolmandaks võtke suukaudset valuvaigistit. „Valuvaigisti on lubatud ja seda peab võtma: inimene ei pea valu taluma ja kui on trauma, siis on kindlasti valu,“ märgib ortopeed.

„Mõnikord on valusündroom nii suur, et piirab patsiendi tegevust ja liikuvust. Me ei saa hinnata trauma tõsidust, kui inimesel on suur valu. Üritame kõigepealt valu ära võtta, siis saame paremini hinnata, kas vigastatud piirkond on stabiilne. Muidu tekitab iga liigutus valu ja see piirab testimist,“ räägib Kulak.

Millal on vaja kiirabi?

Umbes pooled traumapunkti tulevad inimesed ei ole Kulaki sõnul võtnud valuvaigistit. „Valuravi peaks olema astmeline ja algama nõrgematest valuvaigistitest. Kui olete võtnud valuvaigistit ja vaatamata sellele on valu väga tugev, siis see on kasulik info arstile – olukord on tõsine. Kui olukord on tõsine, siis saab arst kirjutada tugevama toimega retseptiravimeid, sest käsimüügiravimid ei ole aidanud,“ ütleb Kulak.