PSÜHHIAATER NUTITELEFONIST: sel kellaajal kasutades ajab see sööma ja võib paksuks teha! 

„Liigne nutitelefoni kasutamine võib viia stressi ja rahutuseni, aga kõige rohkem mõjutab see meie und,“ tõdeb doktor Hansen. „Kui me saame liiga palju valgust, siis melatoniini tootmine pidurdub ja keha arvab, et on päev. Seepärast magamegi halvasti, kui magamistoas on liiga valge. Ent melatoniini tootmist ei mõjuta ainult see, kui suur hulk valgust meile langeb, vaid ka see, mis tüüpi valgus see on. Sinisel valgusel on eriline võime melatoniini tootmist madalal tasemel hoida. Kui kasutad enne magamaminekut nutitelefoni ja tahvelarvutit, äratab sinine valgus aju üles ja surub melatoniini tootmist mitte ainult vahetult alla, vaid viivitab selle tootmise taasalustamist kaks kuni kolm tundi. Seega kerib sinine valgus sinu bioloogilist ööpäevakella paar kuni kolm tundi tagasi.“ Psühhiaater võrdleb ajavahestressi sellega, mis tekiks näiteks Rootsist Gröönimaale või Lääne-Aafrikasse reisides.