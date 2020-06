KOROONA POLE KUSKILE KADUNUD: kas viirus võib varitseda trepikojas või ühistranspordis? 

Inimesed on koroonast väsinud, kuid fakt on see, et haigus levib endiselt. Iga päev tuvastatakse ka selliseid haigeid, kes ei tea, kus nad nakatusid.Terviseamet uurib neid põhjalikumalt. Kas see võis juhtuda ühistranspordis? Poes? Trepikojas?

Aprillis oli Tallinnas ligi 10 kortermaja, kus terviseamet tuvastas majasisese koroonaviiruse leviku. Aprilli algul kirjeldas Õhtulehes Kadri, kui kergesti võib nakkuse saada sisuliselt koduukse tagant, naabrinaiselt. „Tema köhis ja mina hoidsin salli näo ees. Kahjuks juhtus see jutuajamine trepikojas. Meie trepp on kuskil 1,5 m lai ja hoidsime vast meetrist vahet. Jutuajamine läks 45minutiliseks…“ Kadri haiglaravi ei vajanud, kuid põdes pikalt.

Koroonaviiruse leviku ja COVID-19 kohta tuleb kogu aeg uusi teadmisi juurde. Ühes mai lõpul avaldatud uuringus väidetakse, et nakatunud inimesi, kellel ei ole haigustunnuseid, võib olla palju rohkem, kui on seni arvatud. Võib-olla liigub neid ka meie seas palju rohkem, kui oskame arvata?