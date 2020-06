Terviseamet: ööpäevaga lisandus 11 positiivset koroonatesti, millest 10 tulid Harjumaalt 

Rahvastikuregistri andmetel laekus 10 positiivset testi tulemust Harjumaale (8 Tallinna) ja üks Ida-Viru maakonda. Harjumaa nakatumisjuhud on valdavalt peresisesed või on toimunud nakatumine tööl, kahel juhul on hetkel nakkuskolle teadmata. Ida-Virumaa juhtumi puhul on tegemist perekondlikku koldega, kus tänaseks on nakatunud 12 inimest.