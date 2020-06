Terviseamet: ööpäevaga lisandus seitse positiivset koroonatesti, enamik taas Harjumaalt 

Rahvastikuregistri andmetel laekus 5 positiivset testi tulemust Harjumaale (3 Tallinna), üks Ida-Virumaale ja üks Raplamaale. Ida-Virumaa juhtumi puhul on tegemist koldega, millest tänaseks on nakatunud 13 inimest, kes elavad kolmes maakonnas. Harju- ja Raplamaa juhtumite puhul oli tegemist nakatumistega töökohal või perekondlikus ringis, 2 juhul on nakatumise koht teadmata.