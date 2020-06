ÕL VIDEO | Kui lihtne on teha ise koroona kiirtesti?  

Valmistudes tegema ise koroona kiirtesti, jõuan mitu korda mõelda, et olen rumal ja saamatu. Küll ei õnnestu apteegist osta vahendit, millega näpuverd võtta, siis ei saa kasutusjuhendist hoobilt aru ja muidugi ei kuku elu esimene isetehtud vereproov välja. Asi läheb aga hoopis põnevaks, kui kiirtesti teeb ka COVID-19 läbi põdenud Margit. Võtame verd, uurime testiribasid, minutid kuluvad – kas need kõnelevad tõtt?

Testid peaksid andma vastuse, kas oleme koroonahaiguse läbi põdenud või mitte. Kui kutsun COVID-19 põdenud Margit Kaskat n-ö kodusele koroona kiirtestimisele, võib juba tema pikast jutust ja hääletoonist välja lugeda, mida ta kogu sellest asjast arvab. Ta on väga skeptiline.

Margitit, tema pere ja sõpruskonda on väga palju testitud – ikka professionaalselt – ja ta on näinud, et isegi meditsiinitöötajate tehtud testide tulemused võivad olla vastuolulised ja küsitavad. Aga tegelikult pole ju keegi öelnudki, et mis tahes test oleks 100% kindel. „See on ju pettus,“ hüüatabki Margit emotsionaalselt, kui ta näeb, mida ütles tema kohta kiirtest. Margitit on nii palju uuritud ja torgitud, et ta teab, mida test peaks tema antikehade kohta ütlema.