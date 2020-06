DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas see on üks haigus, kui liigesed, puusad ja selg valutavad? 

Aga selja ja liigestega on sageli nii, et haigusliku protsessi olemus on sama – selgroolülide vahel on põhimõtteliselt samasugused liigesed kui põlve omad. Seega liigesekõhre vananemine ehk artroos võib olla nii siin kui seal. Kuigi terminoloogiliselt võib arst vahet teha – puusaliigese vananemisele paneb nimeks koksartroos, põlve oma on gonartroos ja lülisambas spondüloartroos. Ravi on kõigil sama, kusjuures ülesanne on pidurdada liigestes muutuste tekkimist, sest nooremaks see neid kindlasti ei tee.