Uudised ROHKEM TRAUMASID: EMO koormus on järsult tõusnud, kuid püsib ka oht nakatuda koroonaviirusega Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 15:38 Jaga: M

EMOsse satub endiselt ka COVID-positiivseid patsiente , Foto: Tiina Kõrtsini

Suvehooaja algusega on Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) koormus järsult tõusnud. Pöördujate seas on ka COVID-19 nakkusohtlikke patsiente. Ooteajad on tavapärasest pikemad ja haigla palub patsientidelt mõistvat suhtumist.