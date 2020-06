ÄRA PANE ENNAST OHTU! Kardioloog jagab soovitusi, mida peab keskealisena treenides kindlasti arvestama! 

Eestis on südame-veresoonkonnahaigused endiselt kõige sagedasem surmapõhjus. Südamehaiguste riskirühma kuuluvad eeskätt inimesed, kellel on kõrgenenud vererõhk ja kõrge kolesterooli- ja veresuhkru väärtused, ülekaalulised, vähesed liikujad ja suitsetajad. Riskifaktoritega saab igaüks tegeleda, et hoida oht haigestuda võimalikult väike.

Vahel võib kuulda meestest, kellel on tekkinud südameprobleemid, kuna nad on keskeas sportima hakkamisel oma võimeid ja tervist üle hinnanud. Keskeas hakkavad nii mõnedki mehed, kes on kaua spordist eemal olnud, järsku väga suurte koormustega treenima. Pigem põhjustab see halba kui head. „Tippsport on südamele koormav ja nõuab väga teadlikku treenimist. Kindlasti ei tohi treeningutel üle pingutada, jälgida tuleb pulsisagedust ja enesetunnet. Südamearstina on mu soovitus jääda keskeas harrastusspordi tasemele ja jätta sportlikud saavutused ikkagi noorematele või neile, kes on spordiga regulaarselt tegelenud," räägib Masik. Ta rõhutab, et treeningkoormuse suurendamisel tuleb teha eelnevalt südame koormustest ning jälgida tulemustest lähtuvalt oma keskmist treeninguaegset pulssi.