MIDA TOOB SÜGIS? Soome professor usub, et koroonaviiruse teine laine õnnestub ära hoida 

Muidugi on võimatu seda kindlalt väita, kuid tema optimism põhineb asjaolul, et viirust on õpitud paremini tundma ja selle levikut piirama, kirjutab Yle.

Professor kiidab soomlasi, kes on pidanud hästi kinni turvanõuetest. See on olnud väga tähtis ja on ka edaspidi, kuigi inimesed on nendest ehk tüdinenud ja ei muretse ka enam nii palju.

Muidugi on hirm, et inimeste käitumine muutub – et unustatakse turvanõuded ega väldita suuri rahvakogunemisi.

Meri arvatest on praegu suurim risk, et keegi toob taas enda teadmata kaasa viiruse välismaalt. Kriitiline aeg ongi sügis, mil puhkused ja koolivaheaeg on lõppenud. Epideemia puhkemiseks piisab vaid ühest viirusekandjast.

"Aga see on risk, mida saame ise mõjutada," ütleb professor. Juba on õpitud epideemiat talitsema. Professor usub, et kui on märke, et teine laine ähvardab puhkeda, saab juba kiiresti tegutseda.

Meri arvates võib siin-seal tekkida väiksemaid epideemiaid, kuid ta ei usu, et Soomet tabaks viiruse laialdane levik. Kuid seda näitab aeg.