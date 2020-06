DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui naine norskab? 

Sirtakit võib ju ka Haapsalus tantsida, 2 + 2 reegli kohaselt läheb küll raskeks, ja Pärnu liivarannas saame igaüks omale sobivas suuruses püramiide püstitada. Ei kaamel ega beduiin tule tülitama.

Kodumaist turismisektorit toetada oleks ju äraütlemata patriootlik. Ja kellel isamaalist vaimu üle keskmise, võiks ju päevitada maasikapõllul. Mõelge, milline reklaaminipp turul – Eesti maasikas, eestlaste korjatud! Enneolematu. Hind, ma mõtlen. Aga noh, välismaal käimise raha ju kokku hoitud, toetame kodumaist põllumajandust. Kaua me ukrainlastele loodame. Kui nad meie eest põldu künnavad, lehmi lüpsavad, marju korjavad, siis viimaks võtavad ka titetegemise raske töö enda peale. Nemad teevad ju seda lihtsalt ja tulemuslikult, niikaua kuni eestlane moodsalt internetis nohistab.

Aga et sel suvel tänu koroonale ka ukrainlastega kitsas käes, siis võib juhtuda, et koputabki jaaniööl keegi õlale, et kuule, pane läppar kinni, sõnajalaõis on hoopis mujal. Ja ei pea selleks viiesaja osalejaga taevani lõket põletama ega virnades õllekaste tühjendama. Igatahes Tallinna ümbruses juba praegu ei leia ilusa ilmaga looduses ühtegi kohta, kus rahvas paarikaupa ringi ei jalutaks. Kaks pluss kaks ja kenasti käest kinni, sest nii ju valitsus käskis, kas just iibele mõeldes, aga elame-näeme.

Ööbik laksutab sumedas öös, romantiliselt võbeleb tuluke aknas, ja keegi unetu paneb kirja sellised read:

"Doktor, andke nõu, mida teha, kui naine norskab?"

Mine nüüd võta kinni, kas on küsijal himu nalja teha või siiski tõsi taga. Igal juhul kiireloomulise või eluohtliku seisundiga ei ole tegemist. Väga jõhker ja asjatundmatu on küünarnukk-ribidesse võtte kasutamine, seda on raske doseerida ja kõrvalnähud on ettearvamatud, alustades häälekast arvamusavaldusest ja kuni raskete kehavigastusteni välja.