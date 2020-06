PISIKE MIRTEL VAJAB ABI! Elutähtsale ravimile kulub mitu tuhat eurot 

Mirtel sündis enneaegsena, tema sünnikaal oli vaid 1116 grammi. Sünnist alates on pisitüdrukul probleemiks ebaselge põhjusega insuliini liig, mis põhjustab ohtlikult madalat veresuhkru taset. Veresuhkru kontrolli alla saamiseks on proovitud mitmeid ravimeetodeid. Tavaliselt sellisel puhul kasutatav ravim diasoksiid põhjustas aga Mirtelil olulisi kõrvaltoimeid ja selle kasutamisest tuli loobuda.

Ravi okreotiidiga võimaldaks pikendada ka pisikese tüdruku toitmispause ealise normini ja kuna süstide tegemine on võimalik ka kodustes tingimustes, pääseks väike Mirtel koju ja saaks elada ja kasvada kodus, mitte haiglas. Lapse ravi toetab ka kohalik omavalitsus, Saaremaa vald. Arstid on välja arvutanud, et ravimit vajab pisike Mirtel kaks ampulli päevas, ühe kuu maksumuseks kujuneb seega 866 eurot. Lapse haigusseisundit alles uuritakse, aga on võimalus, et Mirteli ravivajadus on mööduv ning tulevikus laps enam kallist ravimit ei vaja.