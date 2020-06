PANE TÄHELE KEHA MUUTUSI! 15 märki vähist, mida peaksid kindlasti teadma 

Foto: Erki Pärnaku

Kui märkad munandites tükki või need on paistes, on vaja kiiresti arsti juurde minna. Munandivähi sage tunnus on valutu tükk munandis.Vahel aga tunnevad mehed vaid raskustunnet alakõhus või tunduvad munandid suuremad. Probleemi põhjuse saab välja selgitada arst.

Veritsusel menstriuatsioonidevahelisel ajal võib olla palju põhjuseid, näiteks põhjustavad seda isegi mõned rasestumisvastased vahendid. Kuid konsulteeri arstiga, kui sul on veritsus päevade vahel, pärast seksi või sul on verine voolus. Arsti juures on vaja ennast kontrollida, et välistada emaka-, emakakaela- või tupevähki. Konsulteeri arstiga, kui sul on veritsus pärast menopausi – see ei ole normaalne ja vajab kiiret läbivaatust.