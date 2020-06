HOIA SEEDIMIST! Kui arvestad nende näpunäidetega, elad grillipeod tervena üle! 

Grillimõnudest võivad rõõmu tunda ka tervislikku toitu ja eluviisi pooldavad inimesed, kuid oluline on järgida põhitõdesid, et menüü oleks mitmekesine ja täisväärtuslik. Proviisori sõnul võiks laual olla kindlasti värske salat ja puuviljad – eelistades näiteks ananassi või papaiat, mis sisaldavad kasulikke seedeensüüme papaiini ja bromelaiini. „Traditsioonilistest toitudest nagu sealiha šašlõkk ja liha ei pea loobuma, aga vähendada tuleks nende koguseid ja lisada selle arvelt rohkem värsket salatit. Peale sealiha võiks valmistada ka kergemaid toite – linnuliha ja kala."

Grillimisel on kõige olulisem, et otsene leek ei puutuks toiduga kokku. Valgud, toidurasvad ja suhkrud reageerivad tuleleegi ja liiga kõrge temperatuuriga, mille tulemusel võivad tekkida grillitud toitu kantserogeensed ühendid. Proviisori rõhutas, et kantserogeenid on ohtlikud ained, mis võivad põhjustada pahaloomuliste kasvajate teket või suurendada nende esinemissagedust.