Terviseamet: ööpäevaga lisandus kolm positiivset testi, uusi surmajuhtumeid ei olnud 

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 2 positiivset testi Harjumaale (Tallinn) ja 1 positiivne testi tulemus Ida-Virumaale. Mõlemad Tallinna nakatunud on seotud Lunden Food OÜ-ga, ühel juhul saadi nakkus töökohas, teisel juhul nakatus haige töötaja perekonnaliige. Ida-Virumaa nakatunu lisandus aktiivsesse koldesse (hetkel kokku 15 inimest), tegemist oli lähikontaktsega, kes juba viibis isolatsioonis.

19. juuni hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 10 inimest, juhitaval hingamisel on 1 patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglast koju saadetud 365 inimest, lõpetatud 378 COVID-19 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1 755 inimest. Neist 1 347 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (76,8 protsenti), 408 inimese puhul (23,2 protsenti) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.