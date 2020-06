PETLIK MURETUS. COVID-19 osakonna juht: kohe tuleb jaanipäev ja vaatame, mis siis saab 

Eriolukorra lõppedes tabas paljusid justkui vabanemise eufooria – kiirelt unustati distantsi hoidmine, maskid ja muu ettevaatus. Aga viirus on ju alles! „Ohutunne on tõesti kadunud, kui inimesi vaatan,” tõdeb Ida-Tallinna Keskhaigla Covid-19 osakonda juhtinud dr Alice Lill. Samal ajal, kui paljud meist teevad rõõmsalt puhkuseplaane ja nurisevad veel kehtivate piirangute üle, valmistuvad arstid võimalikuks koroonaviiruse teiseks laineks.

Ida-Tallinna Keskhaigla COVID-19 osakond on praegu suletud. Aga keegi ei julge ennustada, mis saab sügisel. „Meie oleme igatahes valmis ka uueks laineks,” ütleb Ida-Tallinna sisehaiguste keskuse juhataja Alice Lill, kes juhtis koroonakriisi kõrgajal COVID-19 osakonda. Tema arvates peaks inimesed jätkuvalt ettevaatlikud püsima, sest tegelikult pole ju palju muutunud: haigus pole kuskile kadunud, pole ei tõhusat ravi ega vaktsiini. “Kohtades, kus on palju inimesi suletud ruumis koos, võiks siiski maski kanda, näiteks ühistranspordis,”soovitab arst.

Dr Lille sõnul ei saa muretud olla ka nooremad, täies elujõus inimesed. „Haigus on selles mõttes kummaline, et üks inimene võib tunda natuke kurguvalu ja nohu, teine satub intensiivravisse hingamisaparaadi alla, kolmas sureb. Me ei tea haiguse kohta palju ning ei oska ennustada, milline kellelgi haiguse kulg on.”