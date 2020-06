Viroloog: viirusest täielikult lahti saamise poliitika pole Hiinal õnnestunud 

ERRi uudisportaal jagas, et Meritsi sõnul ei saa Hiinas toimuvat pidada teiseks laineks, kuna juhtude arv on elanikkonna koguarvu suhtes väike. Merits tõdes, et järsk reaktsioon positiivsetele juhtudele tuleneb pigem Hiina poliitikast saada viirusest täiesti lahti ja seni ei ole riigil see veel õnnestunud.