ARSTIABI KODUST LAHKUMATA: kaugvastuvõttudega on plaanis jätkata 

Kubo sõnul peab kaugvastuvõtt olema ka sisu poolest võrdne kontaktvastuvõtuga, seda saab osutada vaid eeldusel, et teenuse kvaliteet ei halvene ja et konkreetsele patsiendile on selline viis sobiv. „Kui patsiendile on vaja teha uuringuid ja läbivaatust ehk inimese tervisemuret on vaja reaalselt kohapeal näha ja hinnata, ei saa kaugvastuvõttu teha. Igal konkreetsel juhul otsustab kaugvastuvõtu sobivuse tervishoiutöötaja,“ lisas ta.