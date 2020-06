Hea nõu VEEDA PÜHAD MURETULT! Nii pääsed kõhumuredest ja muudest tõbedest Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 05:00 Jaga: M

Ees on kauaoodatud jaanipäev, kui paljudel on plaanis veeta aega lähedaste ja sõpradega, nautida sooja ilma ja maitsvat grilli. Südameapteegi proviisor Leilika Stepanova annab nõu, kuidas pidustusteks valmistuda, et puhkus ei tooks ebameeldivaid tagajärgi.