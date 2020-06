HIRMUS POHMELL? Nende võtetega päästad peojärgse päeva! 

Teine lihtne viis pohmelli ennetada on puhkamine. Magamine on keha taastumiseks kõige tõhusam viis. Lisaks on oluline meeles pidada, et tühja kõhu peale pole hea alkoholi juua, sest siis on suurem oht, et tekib maoärritus, ajab iiveldama ja oksendama.