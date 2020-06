TIIU TREENIB | Kepikõnd täidab kopsud hapnikuga 

Aeroobne treening on mõnus liikumine koos kõrgema pulsi ja intensiivsema hingamisega. See rikastab rakke hapnikuga ja põletab rasva, parandab ajutegevust, võitleb stressiga ja hoiab teid noorena. Aeroobseks treeninguks sobib jooksmine, ujumine, tantsimine, kepikõnd – lühidalt kõik, mis tõstab pulssi ja paneb kergelt hingeldama.

Ideaalne rasvapõletuse pulss on vanusele 45–49 aastat 122 lööki minutis, vanusele 50–54 aastat 118 lööki minutis. 55–59aastaste puhul on see 115 lööki minutis, 60–64 aasta vanustel 111 lööki minutis, vanuses 65–69 aastat 108 lööki minutis ja 70–75aastastel 104 lööki minutis.

Keppidega kõndimine vähendab koormust jalaliigestele, jättes osa keha massist käte kanda. Peale alakeha töötavad seejuures ka õlavöö, ülakeha ja nimmepiirkonna lihased. Kepikõnd on hea energiakulutaja ja suurendab organismi hapniku tarbimisvõimet 58 protsenti, võrreldes tavakäimisega.

Kepid tuleb valida enese pikkuse järgi. Kepi pikkus on õige, kui seda hoides on küünarvarred täisnurga all.

Kõndimise juures töötavad käed ja jalad nii nagu tavalisel kõnnil, kuid samm on veidi pikem ja kere on kallutatud veidi ettepoole. Õige tehnika juures on kepid igas kõnni faasis suunatud umbes 45 kraadi all taha. Kepp asetub maha koos vastasjala kannaga.

Rõõmsat kõndimist!

____________________