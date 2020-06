Vähiravifond toetab agressiivse rinnavähiga naist: „Võitlen ja mul on, mille nimel võidelda.“ 

"Minu lugu vähiga algas aasta tagasi, kui minu kallis sõbranna sai vähidiagnoosi," kirjutab Magdalena Olga vähiravifondi kodulehel. "Toetasin teda nii, nagu oskasin, viisin keemiasse, palvetasin tema eest. Imestasin, kui tugev naine ta on. Mõtlesin, et mis oleks, kui mul oleks sama olukord…

Sellele lisaks oli meil just koroonaviiruse hooaeg ja meediakajastustes tundus, et kõik asutused on kinni. Aprillis helistasin perearstile, kes ei tahtund mind näha, aga soovitas mul minna rinnakabinetti, mis muidugi oli suletud. Sellel momendil sai minu abikaasa natukene kurjaks. Ta leidis firma, mis võttis patsiente uuringule vastu. Helistasin neile ja kohe samal päeval oli pilt tehtud.

Sellest momendist alates läks kõik palju kiiremini. Kaks päeva hiljem sain vastuse, et kahtlustatakse kasvajat ja peaks lisauuringu tegema. Helistasin uuesti perearstile: kas ma saaks vähemalt saatekirja, et mul oleksid uuringud tasuta. Nüüd perearst kohe reageeris, pani mulle PERHis arsti visiidi aja. Seal tehti ultraheliuuring ja biopsia. Kaks päeva hiljem veel uuriti ja nädal hiljem oli mul juba diagnoos: agressiivne rinnavähk.

Kui diagnoos oli selge, sattusin oma onkoloogi dr Metsotsa juurde. Ta pakkus mulle raviplaani, aga mina, kellel mul on veel palju elus planeeritud, sain kohe aru, et olukord ei ole üldse hea.

Magdalena Olga Viks koos tütardega. Foto: Erakogu

Leidus ravim, mida Haigekassa ei rahasta. 50 protsenti esimeseks seitsmeks doosiks saime enda säästudest, sõpradelt ja minu tööandjalt. Kohe tegime ka taotluse "Kingitud Elu" fondile, kes reageeris väga kiiresti positiivse vastusega ülejäänud 50 protsendi osas.