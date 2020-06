Vihtle ja tee lillevett ehk Võta väekad taimed sauna kaasa 

Vanarahvas ütles ikka, et saun on saja haiguse tohter. Nad ei eksinud. Saun lõõgastab meie keha ja meelt, mõjub hästi südamele, aitab leevendada stressi, soodustab und, ergutab ainevahetust ja tugevdab immuunsüsteemi. On terve rida põhjuseid, miks tasub saunas käia. Ja on ka terve rida taimi, mis lõhna ning tervistavate omaduste tõttu saunamõnu suurendavad.