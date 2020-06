Hea nõu KUIDAS TAASTUDA RASKEST PEOST? Võta appi need tuntud nipid! Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 09:00 Jaga: M

GALERII

Mõeldes järgmise päeva hommikule, on oluline juua alkoholi vahele piisavas koguses vett. Foto: Vida Press

Teada tuntud tarkus on, et rasvased toidud leevendavad pohmelli, sest rasvane toit aitab kiiresti tõsta veresuhkru taset. Kahjuks pakub see aga ajutist abi, ütleb Apotheka proviisor Anu Hoop ja soovitab teisi viise, kuidas halvast enesetundest pääseda.