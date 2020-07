Metsamoor Irje Karjuse tarkused: küüslauk ja tõrv peletavad putukaid 

Homöopaatiline Apis või Ledum. Pärast mesilase või herilase käest sutsu saamist on mõistlik võtta homöopaatilist Apise tera toimimisvõimega 12 või 30. See on valmistatud mesilasmürgist ja toimib nahaödeemi korral kohe. Pistete korral on hea võtta homöopaatilist Ledumi tera toimimisvõimega 12 või 30.