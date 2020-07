Arst vastab: kas minestamine tähendab tõsist terviseprobleemi? 

Naine jätkab: "Ühel kevadõhtul tegime abikaasaga suvilas sauna, nagu me sageli teeme. Käisin kolm korda laval ja vihtlesin kahel korral. Kui duši all end pesema hakkasin, siis vajusin kokku. Õnneks püüdis mees mind kinni ja lohistas eesruumi diivanile pikali, kus ma ärkasin. Olime mõlemad ehmunud, aga hiljem ma vaevusi ei märganud. Kas see võis tekkida kõrgest vererõhust või on põhjust lasta ennast põhjalikumalt uurida? Olin selle ehmatuse tõttu koroonaviiruse osas eriti ettevaatlik ja kodust peaaegu ei väljunudki, sest kaasuvad haigused on ju raskendav tegur."