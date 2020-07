Jalad tahavad liikuda. Aga õigete jalanõudega! 

„Kõigepealt tasub jalad lihtsalt jaheda voolava vee alla panna. Sellest on juba palju abi – jahedus turgutab vereringet. Kindlasti tuleks leida vähemalt kümmekond minutit ja hoida jalgu üleval – nii, et need jääksid peast natuke kõrgemale. See ei tee paha ka pärast pikka ja väsitavat tööpäeva,“ õpetab Monika Simm. „Ega palju muud ise kodus teha saagi. Jahutavad geelid on ka muidugi alati head. Mulle endale meeldib väga piparmündi-lavendli teepuuõli geel.“

Väga hästi mõjub jalgadele kodune kreemitamine. „Kreemi on vaja selleks, et elame niisuguses kliimas, nagu Eestis on, mitte seepärast, et meil on vanust üle 45 aasta. Põhjamaa inimesele soovitan talvel kaks-kolm korda päevas kasutada kreemi, mis sisaldab uread. See hoiab niiskust. Suvel aga käige paljajalu! Muru peal. See on jalgadele kõige parem!“ soovitab Simm ja lisab, et enne oleks hea jalatallad kas tavalise söögiõli või beebiõliga sisse kreemitada. See jätab nahale niisutava kaitsekihi, mis hoiab ära jalalõhede tekkimist.