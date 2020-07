Kaalust alla! Õhtustest saiakestest loobumine aitas kaotada 25 kilo 

Liigesed on rõõmsad

Esimene kümme kilo läks mängeldes. „Ei olnud küsimust ka! Oli suvi, mul oli tihe töögraafik ja paralleelselt jooksin. Keha oli rõõmus ja kilod kadusid.“

25 kilo alla võtmine on toonud tagasi vitaalsuse. „Mulle sobib see vahemik 81–83 kilo, mille vahel kaal praegu kõigub," räägib ta. „See võib muutuda nädalas kilo siia-sinna, mida püksirihma või värvli järgi ei hooma."

Viie aastaga on Mati enesetunne palju paremaks läinud. „Kuule, kui kogu aeg kõnnid ringi nagu mingi seljakott seljas, siis ilmselgelt on ju ebamugav!“ möönab ta. „Põlvevalu on vähenenud, liigesehäda peaaegu olematu. Võib-olla on see seotud ka iganädalase joogatunniga, kus pikemat aega käin, aga liigesed on ikka selle üle rõõmsad, et kilosid kaasas kanda on vähem. Liikudes ei väsi enam nii ruttu.“

Mati on ka harvem haige. Kui viimati tehti EKGd, siis kiideti, et näitajad on uskumatult head.

Mati eluviis on aktiivne ja pole ohtugi, et ta need 25 kilo tagasi korjaks. „Just tulemuse hoidmine on tase!“ leiab ta.

Mati sai, kuidas mina ei saa!