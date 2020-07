Meeled Koputa hädad minema! Imelihtsa tehnikaga hirmust vabaks Sirje Presnal, ajakiri Tiiu , täna, 11:10 Jaga: M

Koputamisteraapia eesmärk on anda tagasi inimese tervenemisvõime. „See meetod on võluv ka selles mõttes, et on hästi mänguline,“ leiab Eva. „Ja just naistele on see hästi meelepärane – nad satuvad oma loomulikku voolavasse olekusse.“ Foto: Robin Roots

Võib tunduda uskumatu, et nii lihtsa meetodiga nagu koputamine saab lahti kaua vaevanud seljavalust, lennuhirmust või isegi ohatisest. „Imelised asjad hakkavad juhtuma minutite või tundidega,“ lubab koputamisterapeut Eva Lepik.