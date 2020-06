APPI, PUNNID! Kosmeetik soovitab nippe, mis päästavad suvistest nahahädadest 

Foto: Pixabay

Ära kasuta kaks ühes tooteid, näiteks SPFi sisaldavaid kreeme. Kui näokreem peaks tungima naha põhjakihtidesse, siis SPF tooteid me nii sügavale viia ei soovi ning nende toime on parim just pindmistes kihtides. SPFi sisaldava näokreemi korral on nahal raske toimeaineid omastada. Pigem soovitan hoida erinevate funktsioonidega tooted eraldi. Kreemita nägu ära, oota 20–30 minutit kreemi imendumist ja seejärel kanna nahale puhas päikesekaitse SPF 50.