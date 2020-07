TRENN VÕI TOITUMINE? Spetsialist teab, mis aitab päriselt kaalust alla võtta! 

Puhkuste aeg on käes. Siiski jätkavad paljud tööd kodukontoris, kus teekond külmkapi ja toidukiusatusteni on lihtne ja lühike. Personaaltreener ja Rakvere saadik Siim Kelner soovitab pigem probleemi ennetada ja kiusatusohtlikke toite üldse mitte varuda töökeskkonda, olgu see kodukontoris või mujal. Aga kui kiusatused on juba ostetud, oleks mõistlik sättida need vaateväljast eemale ja panna kappi peitu.

„Kindlasti ei tähenda see, et kõike peaks endale keelama. Kui mõistusega suhtuda ning kogustest kinni pidada, siis saab ka sääraseid toite päevamenüüs hoida, muidugi eeldusel, et nendega oma päevast „toidu-eelarvet“ lõhki ei aeta.“ Kaloririkaste toitudega on seda väga lihtne teha.

Personaaltreener Siim Kelner arvab, et söömisel pole vaja kõike endale keelata, kuid kogused tuleb hoida mõistlikud. Foto: Alina Birjuk

Ka grillimiskombed tasub üle vaadata. „Grillikultuur ei pea kindlasti tiirlema ainult liha ümber, olgugi et lihal on selles keskne roll,“ arvab Kelner. „Eelista võimalusel madalama rasvasisaldusega taisemaid sealihalõike, aga kui validki rasvarikkama šašlõki, siis proovi hoida kogused mõistuse piires.“

Personaaltreener soovitab võtta liha kõrvale kindlasti ka taimset kraami – grillitud köögivilju ja värskeid salateid. „Nendega saab muuta toidulaua väga rikkalikuks ning need on ka hea kõhutäide.“

Foto: Pixabay

Grillimisega käib sageli kaasas ka rohke alkoholi joomine, mis paneb samuti kaalule põntsu. Kelner soovitab juua alkoholi võimalikult vähe ja leida sellele paremaid asendusi, näiteks alkoholivabu värskendavaid jooke. Kindlasti ei tohi unustada juua vett, eriti soojade ilmadega.