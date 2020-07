ELUOHTLIK SUTSAKAS MESILASELT: need on neli peamist suvise allergia põhjustajat 

Foto: Pixabay

Kassi kõõm, sülg ja higi on üks tugevamaid sissehingatavaid allergeene. Allergiat põhjustab ka koera kõõm, kuid oluliselt harvem. Spetsialist soovitab sümptomite ilmnemisel teha kassi ja/või koera allergia kahtlusel IgE-test vereseerumist. „Kassi ja koera allergeene on eluruumist väga raske eemaldada, sest need osakesed püsivad kaua õhus. Pärast looma lahkumist püsib allergeen ruumis veel mitu kuud, näiteks seinaliistude all. Lisaks satuvad need kassipidajate riietega ühiskondlikku ruumi," selgitab Hunt.